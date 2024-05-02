В Варшаве избили белоруску за русский язык, приняв женщину за украинку

В Варшаве полячка напала на гражданку Белоруссии. По словам 22-летней девушки, всё произошло 30 апреля, когда она гуляла с подругой, общаясь с ней на русском языке. В какой-то момент к ним подошли явно нетрезвые мужчина и женщина, последняя, матерясь, потребовала, чтобы те "возвращались на Украину". По всей видимости, пострадавших спутали с беженцами.

В Варшаве пьяная полячка избила белоруску за русский язык. Видео © X / warsawishere — Варшава здесь

Как пишет "Варшава здесь", девушки решили просто не обращать внимание, однако женщина не унималась, решив плюнуть в лицо пострадавшей. На месте завязалась драка, местная жительница, судя по видео, схватила пострадавшую за волосы. Потасовка продолжалась несколько минут, причём никто из прохожих даже не думал вмешиваться. Всё закончилось, когда неизвестный пригрозил полякам полицией.

Пострадавшая в тот же день написала заявление и сняла побои. Полиция начала расследование по делу о "Публичном оскорблении или нарушении неприкосновенности по национальному признаку", неадекватной парочке грозит до трёх лет лишения свободы.