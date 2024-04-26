Солидарность обходится дорого: Украинских уклонистов в Польше призвали готовиться к облавам

Поляки злятся, видя украинских уклонистов в отелях и кафе, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, комментируя обещания польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша помочь с возвращением в Незалежную мужчин призывного возраста.

"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", — рассказал Светов.

При этом как именно Варшава может помочь Киеву — неясно. Светов напомнил, что в начале СВО Польша не гнушалась принимать беженцев, изменив своё отношение уже позже. По словам эксперта, причина может быть в том, что проявленная изначально солидарность начала обходиться Польше слишком дорого. И это не считая осложнений с поставками зерна, вызвавших тревогу фермеров, митинги, перекрытие дорог. Также Светов напомнил о случаях, когда жители Западной Украины сдавали свои квартиры беженцам с востока, а сами перебирались в Польшу, притворяясь пострадавшими.