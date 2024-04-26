Солидарность обходится дорого: Украинских уклонистов в Польше призвали готовиться к облавам
Политолог Светов: Украинским уклонистам в Польше стоит готовиться к выселению
Поляки злятся, видя украинских уклонистов в отелях и кафе, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов, комментируя обещания польского министра обороны Владислава Косиняк-Камыша помочь с возвращением в Незалежную мужчин призывного возраста.
"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", — рассказал Светов.
При этом как именно Варшава может помочь Киеву — неясно. Светов напомнил, что в начале СВО Польша не гнушалась принимать беженцев, изменив своё отношение уже позже. По словам эксперта, причина может быть в том, что проявленная изначально солидарность начала обходиться Польше слишком дорого. И это не считая осложнений с поставками зерна, вызвавших тревогу фермеров, митинги, перекрытие дорог. Также Светов напомнил о случаях, когда жители Западной Украины сдавали свои квартиры беженцам с востока, а сами перебирались в Польшу, притворяясь пострадавшими.
Политолог предупредил, что беженцам в Польше нужно готовиться к тому, что их отправят назад на Украину. Он уточнил, что речь может идти об облавах, выселениях, а также выдаче граждан Незалежной. Эксперт добавил, что отставные польские генералы говорят об отправке на фронт минимум 200 тысяч украинцев.
Напомним, руководитель Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что его страна собирается помогать Незалежной в поисках украинских мужчин на территории страны. Он подчеркнул, что форма поддержки в данном вопросе зависит от украинской стороны. Заявление прозвучало на фоне решения МИД Украины, которое запретило мужчинам призывного возраста, уехавшим за границу, пользоваться консульскими услугами за рубежом.
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