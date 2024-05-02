Психолог назвала две причины желания людей побеждать в религиозных спорах

У неуверенного в себе и в своих убеждениях человека может возникнуть потребность доказать свою точку зрения другим людям. А порой словесный спор рискует перейти в физическую агрессию. Как избежать конфликта в религиозном споре, рассказала психолог Елена Перминова.

По её словам, у человека возникнет желание убедить других, что его религиозные взгляды единственно верные, по двум причинам. Во-первых, люди — "стайные животные", которые стремятся увеличить свою стаю и тем самым безопасность. А во-вторых, чем больше людей разделяют точку зрения человека, тем выше вероятность, что он прав. При этом, отметила специалист, если спор идёт с действительно верующим человеком, то вероятность того, что дело дойдёт до физической конфронтации, очень мала.