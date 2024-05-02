Психолог назвала две причины желания людей побеждать в религиозных спорах
Психолог Перминова призвала соблюдать спокойствие во время религиозных споров
В религиозном споре важно сохранять спокойствие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
У неуверенного в себе и в своих убеждениях человека может возникнуть потребность доказать свою точку зрения другим людям. А порой словесный спор рискует перейти в физическую агрессию. Как избежать конфликта в религиозном споре, рассказала психолог Елена Перминова.
"Если рассматривать пример, когда верующий пытается убедить атеиста, сложно представить, что верующий человек перейдёт к физическому насилию в своих аргументах", — отметила специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".
По её словам, у человека возникнет желание убедить других, что его религиозные взгляды единственно верные, по двум причинам. Во-первых, люди — "стайные животные", которые стремятся увеличить свою стаю и тем самым безопасность. А во-вторых, чем больше людей разделяют точку зрения человека, тем выше вероятность, что он прав. При этом, отметила специалист, если спор идёт с действительно верующим человеком, то вероятность того, что дело дойдёт до физической конфронтации, очень мала.
Перминова добавила, что в любом случае важно сохранять спокойствие и эмоционально дистанцироваться от ситуации. Это даст возможность принять право оппонента на иное мнение. Иногда потребность отстоять свою точку зрения может возникнуть у религиозного человека в момент слабости, если его собственная вера пошатнулась, подытожила специалист.
Ранее верующим объяснили, как правильно провести последние три дня перед Пасхой. Это время скорби и страданий, напомнил священник.