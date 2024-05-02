Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 12:44

Жителей Челябинска напугала тикающая машинка рядом с детской площадкой

Жители Челябинска приняли сломанную игрушку за бомбу. Обложка © VK / Ura.ru

Жители Челябинска приняли сломанную игрушку за бомбу. Обложка © VK / Ura.ru

В одном из дворов в центре Челябинска тикающая игрушечная машинка перепугала местных жителей. Игрушку заметили неподалёку от детской площадки, сообщает Ura.ru.

Жители Челябинска приняли сломанную игрушку за бомбу. Видео © VK / Ura.ru

"Во дворе улицы Цвиллинга, 38 жители обнаружили тикающую машинку. Сейчас челябинцы ждут полицию, игрушечный автомобиль продолжает тикать на протяжении полутора часов", — говорится в материале.

Прибывший полицейский осмотрел место, где находилась машинка. Игрушка оказалась сломана и издавала звуки, схожие с тиканьем часов, из-за заклинившего механизма.

Возле дома на северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет
Возле дома на северо-востоке Москвы нашли похожий на мину предмет

Ранее дворник-рецидивист напал с оружием на полицейских, которых вызвали его соседи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров