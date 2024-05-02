Жителей Челябинска напугала тикающая машинка рядом с детской площадкой
Жители Челябинска приняли сломанную игрушку за бомбу. Обложка © VK / Ura.ru
В одном из дворов в центре Челябинска тикающая игрушечная машинка перепугала местных жителей. Игрушку заметили неподалёку от детской площадки, сообщает Ura.ru.
Жители Челябинска приняли сломанную игрушку за бомбу. Видео © VK / Ura.ru
"Во дворе улицы Цвиллинга, 38 жители обнаружили тикающую машинку. Сейчас челябинцы ждут полицию, игрушечный автомобиль продолжает тикать на протяжении полутора часов", — говорится в материале.
Прибывший полицейский осмотрел место, где находилась машинка. Игрушка оказалась сломана и издавала звуки, схожие с тиканьем часов, из-за заклинившего механизма.
Ранее дворник-рецидивист напал с оружием на полицейских, которых вызвали его соседи. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.