На Ямале тундровик забил жену до смерти, чтобы избежать срока за оборот оружия

На Ямале тундровик забил жену до смерти, чтобы избежать реального наказания за уже совершённое преступление. О расправе рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону. Всё произошло в селе Аксарка Приуральского района, когда домой к паре, чтобы выпить алкогольные напитки, пришёл знакомый.

"25 апреля <...> в ходе застолья между хозяйкой квартиры и гостем произошёл конфликт, переросший в драку. Обвиняемый разнял дерущихся и нанёс женщине множественные удары кулаком по различным частям тела. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Мужчину заключили под стражу, ведётся следствие. По данным Ura.ru, обвиняемый ранее был приговорён к ограничению свободы за нарушение оборота оружия и находился под надзором. Когда дома завязалась драка, он испугался, что соседи вызовут полицию и тогда ему грозят неприятные последствия.

Тундровик решил силой успокоить любимую, но, видимо, перестарался, нанеся не менее десяти ударов, в том числе по печени и голове. После этого мужчина уложил её на диван, но забыл про пятна крови. Когда в квартиру пришли проверяющие, они заметили неладное и вызвали скорую помощь, которой оставалось лишь констатировать смерть женщины. Подозреваемый был взят под стражу.