Россиянам напомнили о ежегодных выплатах ко Дню Победы
Юрист Елисеева: Ко Дню Победы инвалидам и участникам ВОВ положены выплаты
Ко Дню Победы участникам ВОВ положены выплаты. Обложка © ТАСС / Ura.ru
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по указу президента установлена ежегодная федеральная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей. Для её получения необходимо наличие российского гражданства, постоянное проживание в России или на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также наличие подтверждённого льготного статуса, свидетельствующего об участии в событиях ВОВ. Об этом рассказала юрист Анастасия Елисеева.
"Региональным законодательством также могут быть предусмотрены единовременные выплаты ко Дню Победы. В Москве такие выплаты назначаются и выплачиваются в виде целевой материальной помощи пенсионерам-москвичам, получающим пенсию или пожизненное денежное содержание", — добавила юрист в беседе с NEWS.ru.
По её словам, размер такой выплаты составляет от 10 до 25 тысяч рублей и зависит от льготной категории. Кроме того,
в Московской области также принято постановление, устанавливающее единовременную выплату ко Дню Победы. На размер также влияет категория граждан, сумма варьируется от 15 до 25 тысяч рублей. Кроме того, выплаты ко Дню Победы могут устанавливаться на муниципальном уровне.
Ранее в Москве стартовала акция "Георгиевская ленточка" в преддверии Дня Победы. Волонтёры будут раздавать ленточки в семи тысячах точек в РФ, в том числе за полярным кругом, а также в 35 странах мира с 24 апреля по 9 мая.