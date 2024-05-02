Россиянам напомнили о ежегодных выплатах ко Дню Победы

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по указу президента установлена ежегодная федеральная денежная выплата в размере десяти тысяч рублей. Для её получения необходимо наличие российского гражданства, постоянное проживание в России или на территории Латвии, Литвы и Эстонии, а также наличие подтверждённого льготного статуса, свидетельствующего об участии в событиях ВОВ. Об этом рассказала юрист Анастасия Елисеева.

По её словам, размер такой выплаты составляет от 10 до 25 тысяч рублей и зависит от льготной категории. Кроме того,

в Московской области также принято постановление, устанавливающее единовременную выплату ко Дню Победы. На размер также влияет категория граждан, сумма варьируется от 15 до 25 тысяч рублей. Кроме того, выплаты ко Дню Победы могут устанавливаться на муниципальном уровне.