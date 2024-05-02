Двадцать лет назад, в 2004 году, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия и Эстония официально вступили в Евросоюз (ЕС). Раньше это объединение было оплотом богатства и многие страны Восточной Европы и постсоветского пространства мечтали стать его частью. Политолог, член экспертного клуба "Дигория" Неймат Халилов рассказал в беседе с Life.ru, что по прошествии двадцати лет ЕС превратился в систему центра и периферии.

"При таком раскладе отстающая "часть" не просто не получает должную поддержку, а, наоборот, с каждой реформой наднационального парламента впадает в ещё большую рецессию. К сожалению, беднейшие европейские страны, которые надеялись на поддержку со стороны Германии, Франции и других стран, столкнулись с суровой реальностью, когда средства для помощи были направлены на воссоздание ВПК лидеров объединения, особенно в период СВО. Ранее новоиспечённые члены ЕС вовсе были вынуждены "добровольно" закрыть свои производства ради всеобщего европейского блага без острой конкуренции", — пояснил эксперт.

Халилов привёл в пример Венгрию, которая до вступления в ЕС обеспечивала потребности страны на 130% за счёт развитого сельского хозяйства и пищевой промышленности. Через пару лет государству пришлось нелегко, ведь иностранные производители захватили продовольственный рынок, а местным компаниям, в частности "Глобусу", пришлось уменьшить объём производства и искать новые рынки.

"В итоге Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Литва, Латвия и Эстония столкнулись со всеми видами кризисов стран периферии. Европейский союз не стал для них мостом к уровню жизни развитых стран наподобие Бенилюкса. Скорее, Европейский союз вынудил граждан Венгрии, Литвы, Латвии и других государств мигрировать в более богатые страны Европы, создавая тем самым на родине демографическую яму", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Помимо экономических кризисов, по словам Халилова, страны получили ещё один "подарок" от Еврокомиссии в виде давления на руководство ради получения "эффективных" политических решений. Политолог отметил, что только спустя годы страны Восточной Европы осознали, что попали в "кабалу" Брюсселя. Они удовлетворяют потребности других стран, но только не своих граждан, подытожил Халилов.