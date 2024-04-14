"Чемодан без ручки": Экс-глава МИД Украины рассказал, как Россия делает его страну ненужной для ЕС
Климкин: Российские войска делают из Украины "чемодан без ручки" для Европы
Павел Климкин. Обложка © TACC / Zuma
Российские войска делают из Украины "чемодан без ручки" для Евросоюза, нанося удары по энергетической инфраструктуре. Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.
"Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую МВД РФ объявило в розыск.
Экс-министр считает, что Москва придерживается определённой стратегии, нанося удары по украинской инфраструктуре. Она заключается в том, чтобы начать переговоры с Киевом, который европейцы уже не смогут обеспечивать. По мнению Климкина, тем самым российская сторона ещё и "завалит" евроинтеграцию Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что ВС РФ до последнего не атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины из гуманитарных соображений. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва вынуждена была пойти на такой шаг.