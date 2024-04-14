"Чемодан без ручки": Экс-глава МИД Украины рассказал, как Россия делает его страну ненужной для ЕС

Российские войска делают из Украины "чемодан без ручки" для Евросоюза, нанося удары по энергетической инфраструктуре. Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

"Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы", — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую МВД РФ объявило в розыск.