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2 мая, 12:51

Священник рассказал, как правильно провести Чистый четверг

Священник Савченко: В Чистый четверг нужно проникнуться страданиями Иисуса Христа

Православные верующие сегодня, 2 мая, отмечают Великий, Страстной или Чистый четверг. В этот день необходимо проникнуться страданиями Иисуса Христа, рассказал священник Николай Савченко. Он отметил, что в названии Страстной четверг слово "страсть" означает "страдание", поэтому дословный перевод на русский язык будет фактически звучать как "четверг страдания".

"Соответственно, когда мы слышим о страдании, у нас должно возникать сострадание. Когда мы понимаем, проникаемся страданиями ближнего и готовы поэтому другому человеку помочь. Здесь мы проникаемся страданиями Христа Спасителя, и, соответственно, мы становимся к нему близкими душой", — пояснил Савченко в беседе с 360.ru.

По словам священника, в Чистый четверг будет правильно не только прибраться в доме, но и важно не забывать о душе и добродетелях.

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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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