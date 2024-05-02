Россияне назвали самую конфликтную профессию

Проджект-менеджмент, по мнению россиян, является самой конфликтной специальностью. Так считают 27% участников опроса, результаты которого публикует РИАМО. На втором месте списка оказался директор по маркетингу — 20%. При этом в 24% он берёт на себя ответственность по решению проблем.

Маркетолог оказался одной из самых экологичных профессий (так считают 45% респондентов). Представители этой профессии особенно ценят стабильный климат. Также четверть всех опрошенных заявили, что чувствуют себя на работе максимально комфортно и свободно, а главное, могут выражать своё мнение по любому вопросу. Почти одна треть (31%) россиян считают, что атмосфера в компании в большей степени зависит от руководства, которое чаще всего успешно разрешает любые возникающие конфликты.