"Параллельно было две группы": Экс-солист "На-На" раскрыл, как Алибасов зарабатывал на их двойниках

Продюсер Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше заработать. Об этом рассказал первый солист коллектива Валерий Юрин. По его словам, Алибасов отправлял на гастроли сразу две группы.

"На первых порах параллельно было как бы две группы "На-На". Алибасов на одни гастроли отправлял меня с одним составом, а [Владимира] Лёвкина — с другим. Так можно было заработать больше денег", — пояснил артист в беседе с kp.ru.

Юрин отметил, что они с Лёвкиным в то время были самыми узнаваемыми нанайцами, поэтому зрители были крайне возмущены, когда один из них не присутствовал на концерте. Тогда же для состава с Лёвкиным Алибасов нашёл Владимира Асимова, который был очень похож на самого Юрина. Именно он в 1992 году заменил первого солиста сразу после того, как тот покинул "На-На" после ссоры с Алибасовым.