Первый солист "На-на" обвинил Алибасова в краже гонораров на миллионы долларов
Первый солист "На-на" Юрин заявил, что Алибасов должен ему 5 миллионов долларов
Бари Алибасов и Валерий Юрин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Евгений Стукалин
Первый солист группы "На-на" Валерий Юрин обвинил основателя коллектива Бари Алибасова в краже концертных гонораров на сумму пять миллионов долларов. Артист ушёл из группы в 1992 году, так как разругался со звёздным продюсером.
По словам Юрина, при всём ажиотаже вокруг группы на его финансовой состоятельности слава "На-на" никак не отражалась. Хоть про те времена и ходят слухи, что популярные артисты якобы сумками таскали деньги со стадионных концертов.
"Тогда же процветал рэкет, много было желающих эти деньги отобрать. Поэтому в каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне всё время пел, что моя доля хранится у него в сейфе", — рассказал артист в беседе с kp.ru.
Юрин добавил, что у него были доверительные отношения с Алибасовым, поэтому никаких договоров не заключалось. А когда он сказал, что хочет уйти, продюсер ответил, что "все деньги посчитает".
"Потом приезжаю к нему домой, говорю: "И где мои деньги?" А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: "А вот они!" — заявил певец.
За шесть лет работы сумма, по словам артиста, составила около пяти миллионов долларов.
Напомним, в феврале 76-летнего Бари Алибасова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Изначально сообщалось об инсульте, однако этот диагноз не подтвердился. Выяснилось, что у основателя группы "На-На" случился гипертонический криз. Солист коллектива Владимир Политов сообщал, что Бари Каримовича сначала поместили в реанимацию, а затем перевели в обычную палату. 1 марта его выписали.