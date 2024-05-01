Первый солист "На-на" обвинил Алибасова в краже гонораров на миллионы долларов

Первый солист группы "На-на" Валерий Юрин обвинил основателя коллектива Бари Алибасова в краже концертных гонораров на сумму пять миллионов долларов. Артист ушёл из группы в 1992 году, так как разругался со звёздным продюсером.

По словам Юрина, при всём ажиотаже вокруг группы на его финансовой состоятельности слава "На-на" никак не отражалась. Хоть про те времена и ходят слухи, что популярные артисты якобы сумками таскали деньги со стадионных концертов.

"Тогда же процветал рэкет, много было желающих эти деньги отобрать. Поэтому в каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне всё время пел, что моя доля хранится у него в сейфе", — рассказал артист в беседе с kp.ru.

Юрин добавил, что у него были доверительные отношения с Алибасовым, поэтому никаких договоров не заключалось. А когда он сказал, что хочет уйти, продюсер ответил, что "все деньги посчитает".

"Потом приезжаю к нему домой, говорю: "И где мои деньги?" А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: "А вот они!" — заявил певец.