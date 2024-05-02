Суд арестовал "московского Отелло", искромсавшего бывшую жену в примерочной ТЦ

"Демехину Ивану Михайловичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 30 июня. Демехин на фоне личных неприязненных отношений принял решение на совершение убийства. Вооружился ножом и нанёс потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов", — напомнили в пресс-службе Судов общей юрисдикции города Москвы.

Напомним, 30 апреля в Москве задержали 36-летнего мужчину, который пытался зарезать 29-летнюю бывшую жену в примерочной торгового центра. Ужасающие кадры хладнокровного нападения публиковал СК. В прокуратуре рассказали, что 29 апреля злоумышленник пришёл вместе с бывшей женой и малолетней дочерью в торговый центр на улице Святоозёрской. Там между экс-супругами произошёл конфликт на почве ревности. Когда женщина была в примерочной, бывший муж ворвался туда и принялся бить её ножом. Потом он спокойным шагом покинул ТЦ. Против мужчины завели уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению" и "Покушение на убийство". Пострадавшая, к счастью, осталась жива.