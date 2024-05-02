Онколог оценил риск заболеть раком после обильных праздничных застолий

Длинные выходные у многих ассоциируются с набором веса или возникновением проблем со здоровьем из-за постоянных застолий, особенно если на них присутствует алкоголь. Может ли переедание стать причиной возникновения онкологии, рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский.

По его словам, на развитие раковых заболеваний чрезмерное потребление пищи практически не влияет. Но всё дело в том, что оно может привести к проблемам с метаболизмом, а именно к развитию сахарного диабета или сбою в росте микрофлоры кишечника. А вот злоупотреблять алкогольными напитками точно не стоит, подчеркнул эксперт.

"Алкоголь повышает риск развития рака полости рта, гортани и пищевода", — предупредил онколог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Кроме того, стоит с осторожностью употреблять красное мясо, так как оно относится к доказанным факторам риска развития раковых заболеваний. И главное, помнить, что здоровое питание — это самый лучший вариант для поддержания организма, резюмировал Покровский.