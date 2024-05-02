"Когда штурмовал, мне явился Христос": Российский боец написал молитву после чуда в зоне СВО

Российский боец пережил настоящее фронтовое чудо: во время штурма одного из населённых пунктов в зоне проведения СВО ему явился Христос. Под впечатлением от такой встречи он написал собственную молитву. Подробности удивительной истории рассказал священник Тимофей Остаев.

По словам священнослужителя, разговор произошёл после молитвы, когда, передав иконы и стяги со Спасом Нерукотворным, он беседовал с солдатами. Один из них — Антоний — поделился, что увидел Христа, который улыбнулся и напоил его из сияющей чаши. Боец проснулся и, почувствовав радость и тепло, решил написать стихотворение "Солдатская молитва":

"Виноградарь небесных лоз,

Вышних пажитей Агроном —

Мне сегодня приснился Христос,

Он поил меня чудным вином!

И казалась земля в блиндаже

Не столь жёсткою и сырой.

Он надежду давал душе!

Он рассудку дарил покой!

На солдатском шевроне Спас,

От окопной свечи тепло...

Боже Свя́тый — помилуй нас —

Всех участников СВО!" — поделился священник с "Царьградом".

Другое фронтовое чудо произошло с бойцом с позывным Лазер. Рядом с ним разорвалась польская мина, осколок которой должен был буквально прошить ему шею, но солдата спасла цепочка от крестика.