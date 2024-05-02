"В Дубае дешевле": Стоимость отдыха в Сочи выросла на 15%

Отдых на российских черноморских курортах дорожает с каждым днём. Отели в Сочи уже подняли стоимость в среднем на 15%. Об этом рассказал гендиректор туркомпании Дмитрий Арутюнов, признавшись, что сам улетел отдыхать в Дубай, так как там дешевле.

"В гостиницах уровня четырёх-, пятизвёздных — самая большая засада. Тут подорожание где-то на 20–25%", — отметил туристический эксперт в беседе с "360.ru".

По его словам, на всём черноморском побережье России пятизвёздочных гостиниц меньше, чем в одной турецкой Анталье. Поэтому в данном сегменте конкуренции практически нет. Россияне, которые по разным причинам не могут поехать отдыхать за границу, вынуждены мириться с такими условиями и ценами.

При этом в доступных и дешёвых хостелах и пансионатах цена выросла всего на 10%, отметил Арутюнов.