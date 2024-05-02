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Регион
2 мая, 14:17

Юрист объяснила, как "украсть" идею чужого рилса, чтобы не нарваться на штраф

Юрист Ковалёва: Полное копирование чужого рилса считается плагиатом

Полное копирование чужой идеи рилса (формат коротких вертикальных видео в соцсетях) может считаться плагиатом, рассказала юрист Ирина Ковалёва. Специалист подчеркнула, что при этом блогеры могут частично "воровать" идеи друг у друга. К примеру, достаточно заменить некоторые детали в ролике, чтобы не нарваться на штраф.

"Плагиатом не будет считаться частичное заимствование, то есть если ты изменил одну деталь или название ролика, то это разрешено", — пояснила Ковалёва в беседе с интернет-изданием Regions.

Первый случай со штрафом риелтора, который снял ролик, идентичный видео его коллеги, может дать возможность другим блогерам патентовать собственные идеи. Как считает юрист, в случае конфликтных ситуаций авторы контента будут чаще обращаться в суд. Она напомнила, что авторское право начало быстро развиваться после многочисленных скандалов среди звёзд. Так, в апреле в суд подали заявление на блогера Даню Милохина, который использовал чужой музыкальный трек без указания авторства, уточнила Ковалёва.

Ранее стало известно, что в России суд впервые оштрафовал блогера за кражу рилса. Cвой контент риелтор из Подмосковья увидела у конкурента, когда скролила ленту в соцсети "Инстаграм"*.

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* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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Freepik

Наталья Исакова
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