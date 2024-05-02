Весенние цветы и подставки для яиц: Россиянам дали советы, как стильно украсить стол на Пасху
Эксперты советуют использовать природную атрибутику для украшения стола на Пасху
На Пасху для праздничной трапезы прекрасно подойдут природные атрибуты и цветы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В 2024 году праздник Светлой Пасхи приходится на 5 мая. Одна из его главных традиций — трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. При этом оформление праздничных угощений можно разнообразить с помощью различных вариантов декора.
Для пасх и куличей хорошо подойдут:
- сервировочные блюда с пасхальными рисунками;
- подставки с пасхальными фигурками — кроликами, курочками, ангелочками;
- деревянные подносы с природными атрибутами — веточками и цветами.
Праздничные подставки для расписных яиц на Пасху:
- пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, корзинки;
- керамические подставки или пашотницы в пастельных тонах;
- гнёзда из тканевых салфеток в форме конфет, соломенные гнёзда.
"Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике", — пишет РИА "ФедералПресс".
К таковой эксперты отнесли фигурки пасхальных кроликов, которые могут быть выполнены из керамики, дерева и текстиля, а также небольшие горшки с домашними цветами или зеленью и оригинальные свечи. Кроме того, прекрасным дополнением стола может стать букет из живых весенних цветов с веточками вербы или сухоцветами. Специалисты советуют использовать следующие цветы:
- Весенние — гортензии, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты.
- Всесезонные — альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы.
- Сухоцветы — лаванда, зайцехвост, хлопок, колосья пшеницы, веточки эвкалипта.
Ранее врач раскрыла, сколько куличей можно съесть на Пасху, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Изобилие продуктов после поста может грозить проблемами с ЖКТ, предупредила медик.