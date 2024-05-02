Весенние цветы и подставки для яиц: Россиянам дали советы, как стильно украсить стол на Пасху

В 2024 году праздник Светлой Пасхи приходится на 5 мая. Одна из его главных традиций — трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. При этом оформление праздничных угощений можно разнообразить с помощью различных вариантов декора.

Для пасх и куличей хорошо подойдут:

сервировочные блюда с пасхальными рисунками;

подставки с пасхальными фигурками — кроликами, курочками, ангелочками;

деревянные подносы с природными атрибутами — веточками и цветами.

Праздничные подставки для расписных яиц на Пасху:

пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, корзинки;

керамические подставки или пашотницы в пастельных тонах;

гнёзда из тканевых салфеток в форме конфет, соломенные гнёзда.

"Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике", — пишет РИА "ФедералПресс".

К таковой эксперты отнесли фигурки пасхальных кроликов, которые могут быть выполнены из керамики, дерева и текстиля, а также небольшие горшки с домашними цветами или зеленью и оригинальные свечи. Кроме того, прекрасным дополнением стола может стать букет из живых весенних цветов с веточками вербы или сухоцветами. Специалисты советуют использовать следующие цветы:

Весенние — гортензии, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты.

— гортензии, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты. Всесезонные — альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы.

— альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы. Сухоцветы — лаванда, зайцехвост, хлопок, колосья пшеницы, веточки эвкалипта.