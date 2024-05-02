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2 мая, 16:16

Весенние цветы и подставки для яиц: Россиянам дали советы, как стильно украсить стол на Пасху

Эксперты советуют использовать природную атрибутику для украшения стола на Пасху

На Пасху для праздничной трапезы прекрасно подойдут природные атрибуты и цветы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На Пасху для праздничной трапезы прекрасно подойдут природные атрибуты и цветы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В 2024 году праздник Светлой Пасхи приходится на 5 мая. Одна из его главных традиций — трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. При этом оформление праздничных угощений можно разнообразить с помощью различных вариантов декора.

Для пасх и куличей хорошо подойдут:

  • сервировочные блюда с пасхальными рисунками;
  • подставки с пасхальными фигурками — кроликами, курочками, ангелочками;
  • деревянные подносы с природными атрибутами — веточками и цветами.

Праздничные подставки для расписных яиц на Пасху:

  • пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, корзинки;
  • керамические подставки или пашотницы в пастельных тонах;
  • гнёзда из тканевых салфеток в форме конфет, соломенные гнёзда.

"Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике", — пишет РИА "ФедералПресс".

К таковой эксперты отнесли фигурки пасхальных кроликов, которые могут быть выполнены из керамики, дерева и текстиля, а также небольшие горшки с домашними цветами или зеленью и оригинальные свечи. Кроме того, прекрасным дополнением стола может стать букет из живых весенних цветов с веточками вербы или сухоцветами. Специалисты советуют использовать следующие цветы:

  • Весенние — гортензии, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты.
  • Всесезонные — альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы.
  • Сухоцветы — лаванда, зайцехвост, хлопок, колосья пшеницы, веточки эвкалипта.
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Ранее врач раскрыла, сколько куличей можно съесть на Пасху, чтобы не возникли проблемы со здоровьем. Изобилие продуктов после поста может грозить проблемами с ЖКТ, предупредила медик.

Евгения Мосс
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