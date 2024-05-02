Врач раскрыла, сколько куличей можно съесть на Пасху, чтобы не возникли проблемы со здоровьем

Соблюдение поста сильно влияет на всю пищеварительную систему. Меняется выработка ферментов, происходят временные изменения со стороны кишечной микробиоты, так как она подстраивается под постную пищу. Поэтому выход из поста должен быть плавным, пояснила в беседе с "Газетой.ru" врач-эндокринолог Оксана Михалёва.

"Яйца, творожная пасха — хороший вариант постепенного расширения питания", — пояснила специалист.

Кулич несёт в себе скорее социальную ценность, нежели пищевую, так как собирает за столом всю семью и объединяет людей. Сам по себе кулич является десертным блюдом с большим содержанием сахара и причудливыми узорами, которые также несут пользу, но уже эстетическую, подчеркнула врач.

"Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек, 100–150 граммов, не более. Здоровым можно и побольше, граммов 300 на праздник допустимо", — добавила эндокринолог.

Если выходить из пищевых ограничений резко, набрасываясь на широкое изобилие продуктов, то можно получить проблемы с пищеварением: большая часть съеденной пищи может не перевариться, что приведёт к чувству тяжести, вздутию живота, повышенному газообразованию, отрыжке, изжоге, запору или, наоборот, диарее, предупредила Михалёва. По её словам, большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт может вызвать обострение хронических заболеваний, таких как холецистит, панкреатит, гастрит. В связи с этим врач рекомендует быть крайне внимательным при употреблении куличей.