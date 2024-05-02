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2 мая, 15:35

Возле ТЭЦ в Омске нашли майнинговую ферму, которая потребляла энергию на миллионы

Общественник Лифантьев: Возле ТЭЦ в Омске обнаружили майнинговую ферму

Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Обложка © Telegram / SHOT

Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Обложка © Telegram / SHOT

Возле ТЭЦ в Омске обнаружили майнинговую ферму. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на члена Общественной палаты России Владимира Лифантьева.

Он рассказал, что накануне получил фото майнинговой фермы на омской ТЭЦ-4. На кадрах два контейнера с "айсиками" — специальным майнинговым оборудованием, которое потребляет огромное количество энергии.

  • Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев
    Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев
  • Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев
    Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев
  • Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев
    Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев

Майнинговая ферма возле ТЭЦ в Омске. Фото © Telegram / Владимир Лифантьев

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"На ТЭЦ-4 — скандал. На режимном объекте стратегической важности обнаружили два контейнера с "айсиками" (специальное майнинговое оборудование), потребляемая энергия измеряется миллионами рублей в месяц", — написал Лифантьев в своём телеграм-канале.

На данный момент, по словам общественника, все контейнеры с оборудованием опечатаны. Кому принадлежала ферма, неизвестно. В пресс-службе ТЭЦ журналистам сообщили, что отношения ко всему этому не имеют, а технику нашли ещё 25 апреля на соседней территории. В настоящее время в ситуации разбирается полиция, а омичи тем временем переживают, что майнинг оплачивался из их карманов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму заново внесли законопроект о криптовалютах. Депутаты предлагают с 1 сентября 2024 года запретить организацию обращения криптовалюты в России, сделав исключение только для майнеров и тестовых проектов Центробанка.

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Наталья Исакова
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