Возле ТЭЦ в Омске нашли майнинговую ферму, которая потребляла энергию на миллионы

Возле ТЭЦ в Омске обнаружили майнинговую ферму. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на члена Общественной палаты России Владимира Лифантьева.

Он рассказал, что накануне получил фото майнинговой фермы на омской ТЭЦ-4. На кадрах два контейнера с "айсиками" — специальным майнинговым оборудованием, которое потребляет огромное количество энергии.







"На ТЭЦ-4 — скандал. На режимном объекте стратегической важности обнаружили два контейнера с "айсиками" (специальное майнинговое оборудование), потребляемая энергия измеряется миллионами рублей в месяц", — написал Лифантьев в своём телеграм-канале.

На данный момент, по словам общественника, все контейнеры с оборудованием опечатаны. Кому принадлежала ферма, неизвестно. В пресс-службе ТЭЦ журналистам сообщили, что отношения ко всему этому не имеют, а технику нашли ещё 25 апреля на соседней территории. В настоящее время в ситуации разбирается полиция, а омичи тем временем переживают, что майнинг оплачивался из их карманов.