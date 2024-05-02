РВИО планирует установить дорожные указатели к объектам культурного наследия ЛНР

Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует установить жёлтые дорожные указатели к культурным объектам ЛНР. Об этом сообщила первый заместитель исполнительного директора РВИО Александра Коновченко. Установка указателей запланирована на следующий год.

"В рамках проекта "Место памяти" будут установлены жёлтые указатели к культурным объектам, которые содержат краткую информацию о событиях, происходивших в указанном месте", — цитирует Коновченко Луганский информационный центр.

В минувшем году благодаря РВИО в луганском посёлке Видное открылся после реконструкции мемориальный комплекс "Незаживающая рана Донбасса". Кроме того, РВИО выполнило реконструкцию мемориального комплекса "Острая могила", объединившего память о четырёх поколениях защитников Родины. В 2022 году прошло открытие восстановленного после военных действий памятника князю Игорю вблизи Станицы Луганской.