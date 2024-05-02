Названы самые популярные у россиян способы окрашивания пасхальных яиц
Кp.ru: 55% россиян красят пасхальные яйца луковой шелухой
Более половины россиян (55%) рассказали, что красят пасхальные яйца по старинке, то есть луковой шелухой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.
При этом многие также предпочитают покупные красители. Так, 22% респондентов считают, что это бюджетный и оригинальный способ, благодаря которому можно окрасить яйца в любой цвет, ведь сейчас продаются красители на любой вкус, есть даже перламутровые и с блестяшками.
12% опрошенных выбирают наклейки. По их мнению, так пасхальные яйца получаются гораздо праздничнее, нежели если бы они были просто разукрашены. Ещё 2% соотечественников делают выбор в пользу таких природных красителей, как каркаде, куркума или свёкла. И наконец, 1% респондентов признались, что выбирают менее распространённые способы, например рисуют на яйцах фломастером или покупают уже готовые окрашенные яйца.
Ранее Роспотребнадзор раскрыл секреты правильного окрашивания яиц. Эксперты предупредили, что отступление от правил грозит отравлением и другими незавидными последствиями.
TACC / Александр Рюмин