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2 мая, 16:49

Названы самые популярные у россиян способы окрашивания пасхальных яиц

Кp.ru: 55% россиян красят пасхальные яйца луковой шелухой

Более половины россиян (55%) рассказали, что красят пасхальные яйца по старинке, то есть луковой шелухой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл сайт kp.ru.

При этом многие также предпочитают покупные красители. Так, 22% респондентов считают, что это бюджетный и оригинальный способ, благодаря которому можно окрасить яйца в любой цвет, ведь сейчас продаются красители на любой вкус, есть даже перламутровые и с блестяшками.

12% опрошенных выбирают наклейки. По их мнению, так пасхальные яйца получаются гораздо праздничнее, нежели если бы они были просто разукрашены. Ещё 2% соотечественников делают выбор в пользу таких природных красителей, как каркаде, куркума или свёкла. И наконец, 1% респондентов признались, что выбирают менее распространённые способы, например рисуют на яйцах фломастером или покупают уже готовые окрашенные яйца.

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Ранее Роспотребнадзор раскрыл секреты правильного окрашивания яиц. Эксперты предупредили, что отступление от правил грозит отравлением и другими незавидными последствиями.

Обложка ©

TACC / Александр Рюмин

Наталья Исакова
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