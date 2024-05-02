Полиция Израиля заявила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве

Полиция Израиля задержала в Тель-Авиве мужчину, который подозревается в попытке нападения на кортеж премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов еврейского государства.

По их данным, попытка нападения на Нетаньяху произошла на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива. Уточняется, что некий 58-летний мужчина создавал помехи движению транспорта. Задержанного отправили на допрос, пока что о его личности больше ничего неизвестно.