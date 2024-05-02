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2 мая, 16:41

Полиция Израиля заявила о попытке нападения на кортеж Нетаньяху в Тель-Авиве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Photothek Media Lab / Kira Hofmann

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / Photothek Media Lab / Kira Hofmann

Полиция Израиля задержала в Тель-Авиве мужчину, который подозревается в попытке нападения на кортеж премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов еврейского государства.

По их данным, попытка нападения на Нетаньяху произошла на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива. Уточняется, что некий 58-летний мужчина создавал помехи движению транспорта. Задержанного отправили на допрос, пока что о его личности больше ничего неизвестно.

МУС на этой неделе может выдать ордер на арест Нетаньяху
МУС на этой неделе может выдать ордер на арест Нетаньяху

А ранее Life.ru рассказывал, что министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир и его дочь попали в аварию — автомобиль перевернулся в городе Рамле. В машине также находились охранник и водитель, никто серьёзно не пострадал.

Дарья Нарыкова
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