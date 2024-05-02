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2 мая, 19:10

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта замкомандующего группировкой "Восток"

Глава государства Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск "Восток" Олегу Лучанскому. Информация следует из указа президента, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В соответствии с данным указом, звание генерал-лейтенанта также присвоено начальнику управления оперативной подготовки ВС РФ, а также командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Вячеславу Гладкову 55 лет. Занимает пост губернатора Белгородской области с 27 сентября 2021 года (был врио с 18 ноября 2020 года по 27 сентября 2021-го). До этого трудился в правительстве Ставропольского края, а также занимал должность заместителя губернатора Севастополя.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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