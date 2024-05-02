"Отправляют "на ноль": Пленный боец ВСУ рассказал об отношении украинского командования к солдатам
Пленный боец ВСУ: Украинские командиры по-скотски ведут себя с солдатами
Командование ВСУ ведёт себя с солдатами "по-скотски". Об этом Минобороны России рассказал украинский военнопленный Олег. Он сообщил, что является простым водителем, который слабо подготовлен к бою, однако это никого не интересовало.
"(Командование. — Прим. Life.ru) с солдатами поступает как с какой-то скотиной, нехорошо. Неподготовленных отправляют "на ноль". Людей не хватает, может, из-за этого так они поступают", — заявил военнослужащий ВСУ Олег.
Военнопленный с Украины Олег рассказал о скотском отношении к солдатам со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
Он обратил внимание, что подготовка военнослужащих ВСУ занимает всего несколько дней. Некоторые вообще отказывались ехать на передовую. Сам же он заявил, что совершенно не хочет воевать.
Ранее украинский военнопленный Александр Ведерников рассказал, что командование украинской армии отправило на передовые позиции в Очеретино мужчин, которые в силу возраста непригодны к службе. Воевать никто не хотел. Их обманули, что они в Очеретине, Запорожской или Херсонской областях будут охранять штабы, дежурить на блокпостах.
Telegram / Минобороны России