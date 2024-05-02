"Отправляют "на ноль": Пленный боец ВСУ рассказал об отношении украинского командования к солдатам

Командование ВСУ ведёт себя с солдатами "по-скотски". Об этом Минобороны России рассказал украинский военнопленный Олег. Он сообщил, что является простым водителем, который слабо подготовлен к бою, однако это никого не интересовало.

"(Командование. — Прим. Life.ru) с солдатами поступает как с какой-то скотиной, нехорошо. Неподготовленных отправляют "на ноль". Людей не хватает, может, из-за этого так они поступают", — заявил военнослужащий ВСУ Олег.

Военнопленный с Украины Олег рассказал о скотском отношении к солдатам со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Он обратил внимание, что подготовка военнослужащих ВСУ занимает всего несколько дней. Некоторые вообще отказывались ехать на передовую. Сам же он заявил, что совершенно не хочет воевать.