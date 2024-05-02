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2 мая, 19:39

"Хоть бы американским помахали": Украинские флаги в Конгрессе США вывели из себя Маска

Илон Маск назвал странной акцию с украинскими флагами в здании Конгресса США

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский миллиардер Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на акцию с украинскими флагами в Конгрессе США в апреле этого года. По мнению предпринимателя, всё происходящее выглядело странно.

"Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали!" — негодует Маск в соцсети X.

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Напомним, так называемая акция с украинскими флагами прошла в здании американского Конгресса в апреле этого года. После голосования о выделении помощи Киеву представители Демократической партии начали размахивать украинскими флагами, из-за чего в законодательном органе разразился скандал.

Оксана Попова
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