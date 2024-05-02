"Хоть бы американским помахали": Украинские флаги в Конгрессе США вывели из себя Маска

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на акцию с украинскими флагами в Конгрессе США в апреле этого года. По мнению предпринимателя, всё происходящее выглядело странно.

"Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали!" — негодует Маск в соцсети X.