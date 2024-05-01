Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 мая, 09:49

Маск заявил, что Украине и Западу нужно было соглашаться на сделку с Россией в Стамбуле

Маск считает, что Украине и Западу стоило согласиться на мир весной 2022 года

Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Украине и Западу следовало согласиться на мир с Россией на условиях весны 2022 года, считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о тех переговорах в Стамбуле — в частности, о способности Незалежной сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Теперь же администрация президента США Джо Байдена, отвергнувшая сделку, делает вид, что изначально выступала за диалог.

"Да", — поддержал Маск бизнесмена.

Песков: На данный момент нет предпосылок для переговоров с Украиной
Песков: На данный момент нет предпосылок для переговоров с Украиной

Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры. Их итогом стал согласованный документ с обязательствами двух сторон, однако Киев вышел из диалога. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, всему виной вмешательство Запада, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Более того, позднее украинские власти юридически запретили себе вести переговоры с Москвой. По данным Die Welt, если бы документ приняли, то Незалежная, в частности, восстановила бы русский язык в качестве второго государственного и отказалась бы от вступления в НАТО. К слову, даже члены украинской делегации признают: это была лучшая сделка из возможных.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Илон Маск
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров