Украине и Западу следовало согласиться на мир с Россией на условиях весны 2022 года, считает американский миллиардер Илон Маск. Так он прокомментировал пост предпринимателя Дэвида Сакса о тех переговорах в Стамбуле — в частности, о способности Незалежной сохранить свою территорию, согласившись на нейтралитет. Теперь же администрация президента США Джо Байдена, отвергнувшая сделку, делает вид, что изначально выступала за диалог.

Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры. Их итогом стал согласованный документ с обязательствами двух сторон, однако Киев вышел из диалога. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, всему виной вмешательство Запада, в том числе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Более того, позднее украинские власти юридически запретили себе вести переговоры с Москвой. По данным Die Welt, если бы документ приняли, то Незалежная, в частности, восстановила бы русский язык в качестве второго государственного и отказалась бы от вступления в НАТО. К слову, даже члены украинской делегации признают: это была лучшая сделка из возможных.