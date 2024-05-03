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2 мая, 22:01

На Украине узаконили PornHub

Депутат Рады Гетманцев: Владелец PornHub зарегистрировался как плательщик НДС

На Украине порносайт PornHub признан законным, рассказал в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

"Компания (Ethical Capital Partners, — Прим. Life.ru), которая является владельцем сервиса PornHub, наконец зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans", — обратил внимание Гетманцев.

По его словам, сервис по продаже откровенного контента OnlyFans в первом квартале 2024 года принёс бюджету Украины 700 тысяч долларов, что эквивалентно 64,8 миллиона рублей.

Владельцы Pornhub вошли в состав канадской инвестиционной фирмы
Владельцы Pornhub вошли в состав канадской инвестиционной фирмы

Впрочем, легализация фильмов для взрослых — ещё не повод идти на поводу у этой индустрии. Ранее сексолог предупредил, что фильмы для взрослых не имеют ничего общего с реальностью, однако люди этого не осознают и принимают данный видеоконтент за образец. Это может нанести серьёзный вред психологическому и сексуальному здоровью.

Обложка ©

Unsplash / franco alva

Анатолий Симоненко
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