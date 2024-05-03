Россиянам рассказали, как приготовить вкусный и полезный кулич

Во время приготовления кулича не нужно увлекаться добавками, чтобы не ухудшить подъём теста, посоветовала 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова.

По её словам, для куличей тесто должно быть сдобным, в нём должно быть много масла, молока или сметаны, с яйцами и сахаром. Ингредиенты за полчаса нужно достать из холодильника, муку просеять, лучше дважды. Замешивать тесто нужно в пластиковой или стеклянной посуде, но никак не металлической, чтобы процесс брожения не замедлился. Обминается тесто до эластичности и пока оно не прекратит прилипать к рукам. Это сделает блюдо воздушнее и мягче.

"Секрет от профессионалов: никогда не добавляйте сразу всю муку — её всегда уходит чуть больше или чуть меньше. Зависит это от размера яиц и качества муки. Всыпать её лучше частями, не забивать ею тесто. Если вдруг вы пересыпали муку, тесто можно разжижать с помощью яиц. Куличи их особенно "любят", не случайно есть такая пропорция: на килограмм муки всегда добавляют от четырёх до 15 яиц", — рассказала Петрова.

Формы для теста заполняются наполовину. В середину кулича нужно вставить деревянную шпажку, чтобы тесто не вытекло и он был ровным. Готовность можно проверять с помощью зубочистки или той же шпажки. На выходе куличи должны быть чистыми и сухими. А чтобы не оседали, класть их нужно набок. Так они не деформируются под своим же весом.

Петрова дала простой рецепт кулича для двух форм 10 на 8 сантиметров. Нужно взять 250 граммов муки, одно яйцо, 150 граммов сахара, 100 граммов сливочного масла, 150 миллилитров молока, две столовых ложки сметаны, 100 граммов сухофруктов, по чайной ложке разрыхлителя, ванильного сахара, одну или две столовые ложки коньяка, щепотку соли, несколько капель воды и 80 граммов марципана.

За сутки нужно порезать сухофрукты и замочить в коньяке. Затем растопить на небольшом огне сливочное масло, разогреть на плите молоко, взбить яйцо с сахаром и ванильным сахаром до пышной белой пены, добавить масло, молоко и сметану. Потом соединить просеянную муку, разрыхлитель, соду и щепотку соли. После этого добавить сухие ингредиенты к жидким, засыпать сухофрукты и марципан.

А вот чтобы сделать кулич полезным, нужно снизить его гликемический индекс, рассказала "Газете.ru" эндокринолог Елена Островская. Она посоветовала использовать пшеничную цельнозерновую или ржаную муку. Ещё для воздушности в них можно добавить овсяную, кукурузную или кокосовую муку. Можно положить и орехи для увеличения содержания полезных микроэлементов, жиров и белка.

"Помните: чем более высушены сухофрукты изначально, тем меньше в них содержание сахара. Соответственно, в них меньше веществ, которые используются для длительного хранения. Выбирайте сухофрукты, которые можно размочить, нарезать кусочками и добавить в кулич", — посоветовала Островская.