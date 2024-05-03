В России предложили легализовать продажу "красивых" автономеров

Депутаты Государственной думы предложили узаконить продажу "красивых" автомобильных номеров. Как пишет газета "Известия", с такой инициативой народные избранники обратились к вице-премьеру, главе Аппарата Правительства Дмитрию Григоренко.

Продавать красивые номера предлагается на открытых аукционах. По мнению парламентариев, эта инициатива поможет пополнить федеральный бюджет и ликвидировать чёрный рынок. Более того, подобные номерные знаки пользуются большим спросом у россиян. Например, после начала специальной военной операции произошёл сильный рост цен на знаки с буквами СВО.

Народные избранники считают, что в случае поддержки данной идеи только за первый год казна пополнится примерно на 35 млрд рублей. Стоит отметить, что ранее кабмином был разработан проект постановления по созданию механизма государственных аукционов по продаже регистрационных номеров, но его так и не утвердили.