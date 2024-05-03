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3 мая, 01:27

"Никогда не подведут": Садоводам назвали самые неприхотливые растения для высадки в мае

Эксперт Цепкова: В мае рекомендуется высаживать овсяницу и лаванду

Есть ряд некапризных и холодостойких растений, которые можно посадить уже в мае. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала директор студии ландшафтного дизайна Мария Цепкова. В первую очередь она напомнила о цветах, которые "никогда не подведут": это флоксы, пионы, популярные однолетники.

Одно из растений — клематис сорта "Гернси Крим". Поначалу его цветы кремово-жёлтые, с зеленоватой полоской посередине, а после распускания становятся белыми. Клематис можно выращивать в контейнерах, он хорошо переносит зиму. А вот лобелия — однолетник. Издалека похожа на бабочек нежно-розового цвета. Отлично смотрится в кашпо.

Вспомнила Цепкова и об овсянице, которая предпочитает дорожные камни, альпийские горки. Можно также обратить внимание на сизую овсяницу сорта "Азурит". Она похожа на сизую кочку, имеет узкие серо-серебристые листья и, по словам эксперта, выглядит эффектно. Овсяницу сажают в рокариях, а также на рабатках. В уходе они неприхотливы: их достаточно стричь весной и редко поливать летом. Зимы они спокойно пережидают под снегом. Цепкова также посоветовала высаживать на участках лаванду, особенно сорт, выведенный в Англии, — узколистную лаванду Rosea. Она имеет нежно-розовые цветки.

Эстетам Цепкова посоветовала монарду. Она назвала её триумфом цвета и чаепитий. Особенно гибридный сорт "Пинк Суприм". Он имеет эффектные полумахровые соцветия, которые хорошо пахнут и привлекают внимание на клумбах.

"А ещё это радость для поклонников чая с бергамотом: при добавлении листьев и цветков монарды в заварку вы получите любимый ароматный напиток. Ухода растение почти не требует, зимует под снегом", — обратила внимание Цепкова.

С мягким шёлком она сравнила мшанку шиловидную, имеющую тонкие листочки и крошечные ползучие побеги. Она похожа на гибрид травы и мха. Цветёт всё лето белыми цветочками-звёздочками, имеет медовый аромат. Подходит для каменистых садов. Это морозоустойчивое растение, но плохо переносящее длительную засуху из-за поверхностно расположенной корневой системы.

В этом же списке — тысячелистник. Это растение-медонос, зимой не требует дополнительного укрытия. Нежно выглядит перовския. Она почти не требует ухода. Похожа на облачко, разрастается вширь на 40 см. Запах от этого растения напоминает шалфей.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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