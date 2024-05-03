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3 мая, 01:41

Необычное свечение в небе над Украиной назвали следом от ступеней ракеты Falcon 9

Необычное свечение в небе над Украиной назвали следом от ступеней ракеты Falcon 9. Обложка © Telegram / Alpha Centauri | Космос

Необычное свечение в небе над Украиной назвали следом от ступеней ракеты Falcon 9. Обложка © Telegram / Alpha Centauri | Космос

Жители Украины в социальных сетях делятся кадрами необычного свечения в небе. Предположительно, оно появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9.

"Примерно в 22:50 [мск] вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе", — сообщает проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri.

Действительно, ракета Falcon 9 в этот день была запущена в небо. Американская компаниея SpaceX, которая ранее анонсировала этот запуск, планировала отправить на орбиту два спутника WorldView Legion.

По Земле ударила "красная" магнитная буря, она будет длиться три дня
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В ночь на 20 апреля северное сияние наблюдали россияне, красочные фотографии которого появились в соцсетях. Оно вызвано слабой магнитной бурей класса G1, которую не ожидали синоптики.

Оксана Попова
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