Необычное свечение в небе над Украиной назвали следом от ступеней ракеты Falcon 9

Жители Украины в социальных сетях делятся кадрами необычного свечения в небе. Предположительно, оно появилось в результате отсоединения ступеней ракеты Falcon 9.

"Примерно в 22:50 [мск] вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе — на северо-западе", — сообщает проект по изучению космонавтики The Alpha Centauri.

Действительно, ракета Falcon 9 в этот день была запущена в небо. Американская компаниея SpaceX, которая ранее анонсировала этот запуск, планировала отправить на орбиту два спутника WorldView Legion.