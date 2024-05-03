Россиян предупредили об опасности беспричинных синяков

Если на теле непонятно из-за чего появились синяки, это может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, предупредил интернет-издание "Подмосковье сегодня" Александр Шелепов. По его словам, гематомы появляются из-за повреждения мягких тканей в результате ударов и ушибов. Это особенно часто бывает у детей и подростков, которые по природе более активны. Но если очевидных причин нет, то нужно насторожиться.

"В таких случаях синяки могут возникать из-за авитаминоза, при котором снижается эластичность сосудов и увеличивается их ломкость. Например, может не хватать витаминов группы С, К, Р. Кроме того, можно предположить снижение прочности соединительной ткани, защищающей капилляры, а также болезни, которые уменьшают выработку тромбоцитов", — пояснил Шелепов.

Ещё гематомы без удара могут говорить о наличии варикозного расширения вен. Тогда на теле у человека будет наблюдаться ещё и сосудистая сеточка. Также синяки могут возникать на фоне применения анальгетиков, антидепрессантов и противовоспалительных препаратов. В этом случае нужно обратиться к врачу.