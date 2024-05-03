Морпехи ЧФ уничтожили украинскую ДРГ в Херсонской области

На одном из островов дельты Днепра в Херсонской области морскими пехотинцами Черноморского флота была уничтожена украинская ДРГ. Как сообщили в Минобороны РФ, удар по цели был нанесён расчётами АГС-17 "Пламя".

Украинская ДРГ была обнаружена в ходе разведки при попытке окопаться. Сразу же после этого расчёт гранатомёта занял боевую позицию, произвёл обработку данных и точным огнём поразил цель. Как уточнили в Минобороны, стрельба велась с закрытой огневой позиции.

"Расчёты 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи по уничтожению пехоты ВСУ, а также лодок противника у островов в дельте Днепра", — добавили в ведомстве.