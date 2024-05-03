Наводнения на юге Бразилии унесли жизнь 29 человек, десятки числятся пропавшими
CNN Brasil: На юге Бразилии из-за наводнений погибло 29 человек, ещё 60 пропали
На юге Бразилии погибло минимум 29 человек, ещё 60 считаются пропавшими без вести после наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Как передаёт телеканал CNN Brasil, стихия нанесла ущерб более чем 150 городам.
Наводнения из-за дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Видео © X / @WorldView188 / @sc5_7 / @ArthurM40330824 / @Andrektb76
Стихия затронула 50 муниципалитетов штата, в котором проживает порядка десяти миллионов человек. Минимум десяти тысячам пришлось бросить жилища. Свыше полумиллиона домов находятся без водоснабжения, а 300 тысяч остались без света.
В четверг в муниципалитет Санта-Мария приехал бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, чтобы лично обсудить происходящее с губернатором штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуарду Лейте. Но пока из-за непогоды осмотреть район власти не могут. Вооружённые силы Бразилии направили восемь самолётов и порядка 600 военных для помощи пострадавшим в Риу-Гранди-ду-Сул.
Также от наводнений страдают жители Кении. Там жертвами апрельских паводков стали минимум 179 человек, 90 пропали без вести. В местных СМИ появляются сообщения о подтоплении территории в парке Масаи-Мара, заповеднике на западе Кении. Там из-за разлива реки туристы были заблокированы в отелях. Всего из-за наводнения 185 тысяч граждан покинули дома и были вынуждены искать убежище. По словам местных синоптиков, мощные дожди связаны с климатическим явлением под названием Эль-Ниньо.
X / @WorldView188