Онколог развеяла миф о том, что сахар вызывает рак

Бытует мнение, что сахар влияет на развитие онкологических заболеваний. Так ли это и нужно ли полностью исключать сладкое из рациона, чтобы предотвратить появление рака, рассказала в беседе с РИА "ФедералПресс" онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

"Бояться ложки сахара не стоит. Стоит бояться ожирения. Напомню о том, что риски к нему есть не только у тех, кто употребляет сахар, но и у тех, кто ведёт гиподинамичный образ жизни", — отметила эксперт.

На данный момент доказано, что чрезмерное употребление сахара и сладостей провоцирует депрессию, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз сосудов, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, говорит Тимофеева. Помимо того, существует более десяти типов рака, которые могут быть вызваны употреблением сахара (рак эндометрия, кишечника, желудка и другие).

Сахар не приводит к онкологии напрямую, но косвенно может повлиять на развитие онкозаболевания. При избытке калорий и малоподвижном образе жизни у человека появляется ожирение, которое может привести к хроническим воспалениям и оксидативному стрессу. А эти состояния являются факторами риска развития рака, подчёркивает специалист.

"Другими словами, если вы съели вкусный круассан с миндалём утром, но при этом ведёте активный образ жизни и у вас нет профицита калорий, то страшиться сахара не стоит", — подчеркнула врач.

Тимофеева также указала, что у людей, которые пьют сладкие напитки регулярно и имеют избыточный вес, риск некоторых видов рака выше более чем на 50%.