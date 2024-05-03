Содержат токсичные вещества: Нутрициолог назвала популярные овощи, которые лучше не есть

Всем нам говорили с детства, что нужно есть овощи, ведь они очень полезные. Однако, помимо полезных веществ и витаминов, овощи несут в себе много токсинов. Какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы сохранить хорошее самочувствие, рассказала нутрициолог, натуропат Ксения Глинкина (Чёрная).

Первой в списке оказалась кукуруза, так как её сильно обрабатывают пестицидами и гербицидами, которые наносят урон нашему организму и могут вызывать заболевания — от аллергии до онкологии.

"Поэтому важно быть внимательным к тому, какие овощи и фрукты вы покупаете. Предпочтение стоит отдавать органическим продуктам, выращенным без использования химических удобрений и пестицидов", — дополнила Глинкина в беседе с порталом "Страсти".

Следующими в списке "вредных" оказались томаты, перцы и баклажаны. Они все входят в семейство паслёновых и содержат лектины, которые нарушают работу желудочно-кишечного тракта. При ряде заболеваний эти овощи даже исключают из рациона.

Также в списке нутрициолога значится картофель — он состоит из воды и крахмала, поэтому быстро насытит человека, но не принесёт ничего полезного. При готовке крахмал в картофеле превращается в сахар, а он, в свою очередь, вызывает ожирение и метаболические заболевания. Даже здоровому человеку рекомендуется есть картофель не чаще одного раза в неделю, и желательно готовить его в мундире, так как все полезные вещества находятся именно в шкурке. А вот жарить картофель вообще не рекомендуется, так как от этого образуются холестериновые бляшки и проблемы с сердцем.