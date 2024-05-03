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3 мая, 07:31

Автобус сорвался в ущелье на севере Пакистана, погибли не менее 20 человек

Geo TV: В Пакистане не менее 20 человек погибли при падении в ущелье автобуса

Обстановка в Пакистане после падения автобуса в ущелье. Обложка © X / elnoticiero_6

Обстановка в Пакистане после падения автобуса в ущелье. Обложка © X / elnoticiero_6

Минимум 20 человек погибли в результате падения в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане. Ещё 20 граждан пострадали, сообщает телеканал Geo TV.

По сведениям полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а сама авария случилась рано утром 3 мая в 20 километрах от города Чиласа. По предварительной информации, автобус упал в ущелье из-за превышения скорости. Вместе с тем заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил телеканалу, что состояние пяти раненых пассажиров является критическим.

"В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолёты", — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он поручил оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Башкортостане
Двое взрослых и двое детей погибли в результате ДТП в Башкортостане

А ранее Life.ru рассказывал, что в Армении автобус скатился с проезжей части и упал в пропасть. В результате аварии погибли четыре человека, ещё девять пострадали.

Дарья Нарыкова
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