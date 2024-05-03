Автобус сорвался в ущелье на севере Пакистана, погибли не менее 20 человек

Минимум 20 человек погибли в результате падения в ущелье пассажирского автобуса в Пакистане. Ещё 20 граждан пострадали, сообщает телеканал Geo TV.

По сведениям полиции, автобус направлялся из Равалпинди в Гилгит, а сама авария случилась рано утром 3 мая в 20 километрах от города Чиласа. По предварительной информации, автобус упал в ущелье из-за превышения скорости. Вместе с тем заместитель комиссара полиции Файаз Ахмед сообщил телеканалу, что состояние пяти раненых пассажиров является критическим.

"В районе крушения завершена спасательная операция, в которой также участвовали армейские вертолёты", — подчеркнул представитель правоохранительных органов.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он поручил оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.