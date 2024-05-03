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3 мая, 08:00

Заставлял молчать, угрожая детдомом: В Подмосковье мужчина годами насиловал племянницу

В Подмосковье племянница обвинила дядю в регулярных изнасилованиях

Школьница из подмосковного Пушкино призналась в систематических и многолетних изнасилованиях со стороны родного дяди. По данным SHOT, в 2018 году, когда девочке было 11 лет, её мать лишили родительских прав. Так как отец отказался от ребёнка ещё при рождении, опекунами стали бабушка и дедушка. С ними вместе проживает их 30-летний сын, который приходится жертве дядей.

По словам 17-летней девочки, первое изнасилование произошло в том же 2018 году и всё повторялось каждые две-три недели. При попытках сопротивляться девочка подвергалась избиениям. Сам 30-летний извращенец угрожал, что если та кому-нибудь проболтается, то он сдаст её в детский дом, где устроит "серьёзные проблемы".

Обратиться в полицию пострадавшая решилась только сейчас, за менее чем полгода до совершеннолетия. Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

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Ранее в Москве задержали педофила, который шесть лет совращал собственную дочь. Извращенец начал приставать к девочке, когда ей было всего девять лет. Известно, что изверг работает в Москве директором фирмы, торгующей строительными материалами. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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