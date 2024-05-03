"Не страна, а бандитская группировка": Азаров заявил, что киевский режим тащит Украину в пропасть
Азаров: Украина исчезнет, если виновные в госперевороте не будут наказаны
Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Украина перестанет существовать как государство, если виновные в государственном перевороте не будут наказаны. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошёл государственный переворот, потом были незаконные военные действия совершены, то Украина никогда не вернётся к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство", — написал экс-глава правительства Незалежной в телеграм-канале.
Политик не понимает, зачем нужна страна, в которой нарушаются все основные права человека. "Да и не государство это, а "бандитская группировка", — заметил Азаров. По его мнению, с такой властью — случайными временниками — у Украины нет будущего.
Ранее Николай Азаров рассказал, на какую "иглу" Владимир Зеленский "конкретно подсадил" Украину. Он имел в виду внешние кредиты, на которые Зеленский пошёл ради "пары статуэток и права побыть год-другой на обложках популярных журналов".