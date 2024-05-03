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3 мая, 08:05

"Не страна, а бандитская группировка": Азаров заявил, что киевский режим тащит Украину в пропасть

Азаров: Украина исчезнет, если виновные в госперевороте не будут наказаны

Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Николай Азаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Украина перестанет существовать как государство, если виновные в государственном перевороте не будут наказаны. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

"Если Украина не восстановит правосудие и не накажет виновных в том, что произошёл государственный переворот, потом были незаконные военные действия совершены, то Украина никогда не вернётся к нормальному образу жизни. Она исчезнет как государство", — написал экс-глава правительства Незалежной в телеграм-канале.

Политик не понимает, зачем нужна страна, в которой нарушаются все основные права человека. "Да и не государство это, а "бандитская группировка", — заметил Азаров. По его мнению, с такой властью — случайными временниками — у Украины нет будущего.

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Ранее Николай Азаров рассказал, на какую "иглу" Владимир Зеленский "конкретно подсадил" Украину. Он имел в виду внешние кредиты, на которые Зеленский пошёл ради "пары статуэток и права побыть год-другой на обложках популярных журналов".

Матвей Константинов
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