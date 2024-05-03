Врач назвала самые опасные нетрадиционные способы покраски яиц

В Интернете доступно множество нетрадиционных способов окрашивания яиц, среди которых фломастеры, гуашь, вино и прочие вещи, не предназначенные для этого. Как эти методы могут навредить человеку, рассказала эндокринолог Елена Островская.

"Использовать фломастеры, обычные краски и тем более маркеры для окраски яиц не стоит: химические вещества в их составе могут проникать через скорлупу и попадать в белок и даже желток яйца", — отметила эндокринолог в беседе с "Газетой.ru".

Затем эти токсичные вещества скапливаются в печени и наносят ей непоправимый вред, добавила Островская. Для окрашивания яиц медик посоветовала использовать растительные красители, например луковую шелуху, которая придаст цвет от светло-коричневого до тёмно-шоколадного. Кроме того, есть варианты с каркаде (яйцо получится светло-розовым), куркумой (жёлтый цвет) и свекольным либо шпинатным соком. Если вы выбрали два последних способа, то яйцо нужно сначала отварить, а затем поместить в раствор на час.