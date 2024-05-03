Опрос показал рост доверия россиян Путину
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,8%. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса (плюс 1,3 процентных пункта), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,4 процентных пункта и составляет 78,2%", — отметили во ВЦИОМе.
Уровень поддержки "Единой России", по данным социологов, составил 40,9%, КПРФ — 8,8%, ЛДПР — 8,6%, "Новых людей" — 7,4%, СРЗП — 3,4%.
Работу кабмина одобряют 53,2% респондентов, а деятельность премьера Михаила Мишустина — 53,1%. Кроме того, исследование показало, что председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,4%, лидеру СРЗП Сергею Миронову — 25,5%, руководителю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,3%, а главе партии "Новые люди" Алексею Нечаеву — 6,8%. Отметим, что опрос проводился "ВЦИОМ-Спутником" среди порядка 1600 граждан от 18 лет с 22 по 28 апреля.
Предыдущий опрос ВЦИОМа показывал, что Путину доверяют 79,5% россиян. Неделей ранее об одобрении деятельности главы государства сообщили 77,8% респондентов.