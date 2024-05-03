Питались резиной: Частный зоопарк в Москве заморил голодом обезьяну и двух аистов

После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлёкшего их смерть. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.















"В ходе проверки частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружены мёртвые животные — обезьяна и два аиста. По результатам исследования установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", — указали в прокуратуре.

Кроме того, в зоопарке не было надлежащего ветеринарного наблюдения. Из-за этого у животных развились различные заболевания, в том числе пневмония и крайнее истощение организма. Организация продолжила совершать нарушения и после смерти обитателей. Их трупы не были утилизированы в установленном порядке, а хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками. Там их и нашли проверяющие.