Питались резиной: Частный зоопарк в Москве заморил голодом обезьяну и двух аистов
После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело
После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлёкшего их смерть. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
"В ходе проверки частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружены мёртвые животные — обезьяна и два аиста. По результатам исследования установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", — указали в прокуратуре.
Кроме того, в зоопарке не было надлежащего ветеринарного наблюдения. Из-за этого у животных развились различные заболевания, в том числе пневмония и крайнее истощение организма. Организация продолжила совершать нарушения и после смерти обитателей. Их трупы не были утилизированы в установленном порядке, а хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками. Там их и нашли проверяющие.
Ранее в Подмосковье начали проверку из-за видео с мужчиной, собиравшимся съесть полуживых ежей. По словам очевидца, он поймал животных в парке, "забил до крови", а затем собирался употребить в компании своей подруги.
Telegram / Прокуратура Москвы