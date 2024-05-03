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3 мая, 10:23

Питались резиной: Частный зоопарк в Москве заморил голодом обезьяну и двух аистов

После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело

После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлёкшего их смерть. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

После гибели двух аистов и обезьяны в частном зоопарке в ТиНАО возбудили дело. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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"В ходе проверки частного зоопарка "Планета обезьян" в Новой Москве обнаружены мёртвые животные обезьяна и два аиста. По результатам исследования установлено, что животные на протяжении долгого времени находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, в том числе остатками резины", — указали в прокуратуре.

Кроме того, в зоопарке не было надлежащего ветеринарного наблюдения. Из-за этого у животных развились различные заболевания, в том числе пневмония и крайнее истощение организма. Организация продолжила совершать нарушения и после смерти обитателей. Их трупы не были утилизированы в установленном порядке, а хранились в открытых полиэтиленовых пакетах за хозяйственно-бытовыми постройками. Там их и нашли проверяющие.

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Ранее в Подмосковье начали проверку из-за видео с мужчиной, собиравшимся съесть полуживых ежей. По словам очевидца, он поймал животных в парке, "забил до крови", а затем собирался употребить в компании своей подруги.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Никонов
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