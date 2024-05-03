"Уже традиция": В Израиле стартовал масштабный автопробег, посвящённый Дню Победы

В Израиле в пятницу, 3 мая, стартовал самый крупный на Ближнем Востоке автопробег, посвящённый празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в телеграм-канале Посольства России в еврейском государстве.

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Видео © Telegram / Посольство РФ в Израиле

"По сложившейся традиции транспортные средства участников, украшенные георгиевскими ленточками и фотографиями фронтовиков, следуют с севера на юг — через всю страну", — говорится в сообщении дипведомства.

Пробег стартовал из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки страны — до города Эйлата на побережье Красного моря. В ходе автопробега участники будут делать остановки в разных населённых пунктах, где к колонне присоединятся новые граждане. Как сообщается в телеграм-канале "Бессмертного полка", автопробег в честь Дня Победы в Израиле проходит уже в девятый раз.

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк