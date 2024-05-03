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3 мая, 10:23

"Уже традиция": В Израиле стартовал масштабный автопробег, посвящённый Дню Победы

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Обложка © Telegram / Международный Бессмертный полк

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Обложка © Telegram / Международный Бессмертный полк

В Израиле в пятницу, 3 мая, стартовал самый крупный на Ближнем Востоке автопробег, посвящённый празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в телеграм-канале Посольства России в еврейском государстве.

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Видео © Telegram / Посольство РФ в Израиле

"По сложившейся традиции транспортные средства участников, украшенные георгиевскими ленточками и фотографиями фронтовиков, следуют с севера на юг — через всю страну", — говорится в сообщении дипведомства.

Пробег стартовал из самого северного израильского города Метула. К вечеру колонна должна добраться до самой южной точки страны — до города Эйлата на побережье Красного моря. В ходе автопробега участники будут делать остановки в разных населённых пунктах, где к колонне присоединятся новые граждане. Как сообщается в телеграм-канале "Бессмертного полка", автопробег в честь Дня Победы в Израиле проходит уже в девятый раз.

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк

Масштабный автопробег в преддверии Дня Победы стартовал в Израиле. Фото © Telegram / Международный Бессмертный полк

А ранее москвичи сняли, как военные самолёты окрасили небо над столицей в цвета российского триколора. Пролёт штурмовиков, стоящих на вооружении ВКС России, прошёл в рамках репетиции воздушной части Парада Победы.

Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Москве в преддверии Дня Победы
Наталья Исакова
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