Доцент объяснила, почему слово "Бог" пишется с заглавной буквы Доцент Талалова: "Бог" в значении божества монотеистической религии пишется с прописной буквы 4 мая, 06:39 Life.ru / Павел Баранов

С приближением больших церковных праздников многие задумываются, а как правильно писать слово "Бог" в поздравлениях — с прописной или строчной буквы. На этот вопрос Life.ru ответила доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка Государственного университета управления Лариса Талалова.

Современные правила орфографии и пунктуации были утверждены в далёком 1956 году, когда о лексике религиозной тематики говорить было бы по меньшей мере странно. Соответственно, написание слов, относящихся к религии, никак не регламентировалось, как следствие, слово "бог" писалось в советском государстве со строчной буквы. Лариса Талалова Доктор педагогических наук, заведующая кафедрой русского языка Государственного университета управления

Новые времена внесли и новое содержание, породили новые смыслы, и в орфографические и толковые словари 1990, 1998, 2006 годов издания вносится правка: слово "Бог" в значении божества монотеистической (христианство, ислам, иудаизм) религии уже пишется с прописной буквы, поскольку приравнивается к имени собственному.

Это же правило действует для производных, в частности прилагательных. Например, "промысл Божий", "кесарю кесарево, а Божие Богу".

А в устойчивых выражениях, когда значение переносное, не имеющее никакого отношения к религии, слова "бог", "божественный" пишутся со строчной буквы: "бог шельму метит", "божественная дура". Под это правило, объясняет Талалова, подпадает и форма множественного числа, например "богини плодородия", или единственного, но обозначающего принадлежность к классу божеств, например "Дионис, бог вина".

Кстати, у православных христиан приближается один из главных праздников — Пасха. В 2024 году он отмечается 5 мая. Больше половины россиян (68%) считают Пасху особенно важным и значимым для себя днём.