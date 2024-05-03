Опрос показал, сколько россиян считают Пасху значимым праздником

Больше половины россиян (68%) считают Пасху особенно важным и значимым для себя праздником. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Уточняется, что на Пасху 41% опрошенных прежде всего собираются освятить куличи и яйца. 39% человек планируют сначала устроить застолье в кругу семьи. Каждый пятый (21%) россиянин намерен в Светлое Христово Воскресение посетить кладбище. Кроме того, 18% респондентов пригласят гостей или сами пойдут в гости, а ещё 17% россиян хотят побывать на пасхальной службе в церкви.