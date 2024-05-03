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3 мая, 11:50

Опрос показал, сколько россиян считают Пасху значимым праздником

Опрос: 68% россиян считают Пасху особенно важным и значимым для себя праздником

Больше половины россиян (68%) считают Пасху особенно важным и значимым для себя праздником. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Уточняется, что на Пасху 41% опрошенных прежде всего собираются освятить куличи и яйца. 39% человек планируют сначала устроить застолье в кругу семьи. Каждый пятый (21%) россиянин намерен в Светлое Христово Воскресение посетить кладбище. Кроме того, 18% респондентов пригласят гостей или сами пойдут в гости, а ещё 17% россиян хотят побывать на пасхальной службе в церкви.

Священник рассказал, нужно ли дарить подарки на Пасху
Священник рассказал, нужно ли дарить подарки на Пасху

А ранее Life.ru рассказывал, как правильно провести последние три дня перед Пасхой. По словам священника, в эти дни следует избегать развлечений и побольше молиться.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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