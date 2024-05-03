Врач назвала верхушку кулича самой вредной его частью

Куличи являются важной составляющей православной культуры и неотъемлемой частью пасхальных традиций. Однако употреблять их стоит с осторожностью, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

"Не ешьте за раз больше одного кусочка кулича (примерно 100–150 граммов). Особенно если до Пасхи вы соблюдали пост. Это может привести к вздутию желудка и метеоризму", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

Также специалист посоветовала отказаться от сладкой глазированной шапочки кулича. Многие считают, что верхушка — самая вкусная часть, однако она насыщена сахаром. Вместо этого Павлова порекомендовала украсить выпечку сухофруктами или свежими ягодами.

Кроме того, эндокринолог считает, что употреблять куличи лучше вместе с яйцами. Богатая углеводами выпечка вместе с высокоусвояемым белком замедлит рост глюкозы в крови и не так сильно будет способствовать накоплению жира.

Павлова отметила, что куличи нужно печь самим или тщательно выбирать их в магазине. При приготовлении необходимо использовать меньше сахара, а лучше и вовсе заменить его сладкими сухофруктами. По словам медика, также желательно добавить нежирное молоко или кефир.