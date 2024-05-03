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3 мая, 12:04

С сусальным золотом и трюфельной карамелью: Названа цена самых дорогих куличей в России

Самые дорогие пасхальные куличи в России продают в Москве за 32 тысячи рублей

Самый дорогой пасхальный кулич в России продаётся в Москве. Стоит это лакомство весом 2,6 килограмма 32 тысячи рублей, а выглядит как торт из белого шоколада.

Есть вариант и попроще — двухъярусный кулич с золотыми ангелами и яйцом на верхушке. Выглядит пасхальное блюдо красиво, но, по мнению журналистов, цена 18 500 рублей вовсе не гарантирует отличный вкус.

"Просто так этот кулич я бы точно не купила: слишком дорого и не стоит своих денег. Переплачивать за кучу шоколада совсем не хочется. Наверное, кондитеры сделали такой ход ради зрелищности, но по факту ожидания не совпали с реальностью", — пишет портал "Страсти".

Некоторые рестораны даже предлагают куличи с сусальным золотом. Так, в Екатеринбурге выпечка весом 700 граммов с начинкой из трюфельной карамели продаётся за 9500 рублей. Среди более доступных по стоимости вариантов — килограммовый кулич, который обёрнут в сусальное золото, с начинкой из цукатов и клюквы. В Волгограде его можно купить за 2500 рублей.

Гастроэнтеролог рассказала, сколько дней куличи можно хранить после Пасхи
Гастроэнтеролог рассказала, сколько дней куличи можно хранить после Пасхи

Немногие знают, но верхушка кулича является самой вредной его частью. Врачи порекомендовали отказаться от сладкой глазированной шапочки и украсить выпечку сухофруктами или свежими ягодами.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов
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