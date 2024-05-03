С сусальным золотом и трюфельной карамелью: Названа цена самых дорогих куличей в России

Самый дорогой пасхальный кулич в России продаётся в Москве. Стоит это лакомство весом 2,6 килограмма 32 тысячи рублей, а выглядит как торт из белого шоколада.

Есть вариант и попроще — двухъярусный кулич с золотыми ангелами и яйцом на верхушке. Выглядит пасхальное блюдо красиво, но, по мнению журналистов, цена 18 500 рублей вовсе не гарантирует отличный вкус.

"Просто так этот кулич я бы точно не купила: слишком дорого и не стоит своих денег. Переплачивать за кучу шоколада совсем не хочется. Наверное, кондитеры сделали такой ход ради зрелищности, но по факту ожидания не совпали с реальностью", — пишет портал "Страсти".

Некоторые рестораны даже предлагают куличи с сусальным золотом. Так, в Екатеринбурге выпечка весом 700 граммов с начинкой из трюфельной карамели продаётся за 9500 рублей. Среди более доступных по стоимости вариантов — килограммовый кулич, который обёрнут в сусальное золото, с начинкой из цукатов и клюквы. В Волгограде его можно купить за 2500 рублей.