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3 мая, 12:23

Техника безопасности превыше всего: Врач дал советы, как избежать травм на даче

Врач Гринь рекомендовал дачникам не таскать тяжести в одиночку

Как избежать травм на даче. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как избежать травм на даче. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дачный сезон начался и только набирает обороты, но в садах и огородах тружеников поджидает много опасностей. Как избежать травм на садовом участке, рассказал руководитель клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава РФ Алексей Гринь.

Чтобы избежать повреждений острым инструментом, нужно соблюдать технику безопасности, носить защитную одежду и прочную обувь, заранее готовить рабочее место, после работы убирать весь инвентарь.

Чтобы не получить травму при подъёме тяжестей, нужно поднимать их только с помощником, пользоваться тачкой, использовать систему рычага.

Во избежание повреждений из-за шипов растений, острых веток, следует внимательно смотреть перед собой, использовать перчатки и очки.

От травм при копании земли помогут правильный подбор инструмента, смена рук, отдых и чередование копки с другой работой.

Если вы пробили ногу гвоздём, вам следует извлечь его, промыть ранку проточной водой, обработать йодом и наложить давящую повязку, после чего следует обратиться к специалисту, сказал Гринь в беседе с aif.ru.

Юрист рассказал, как решать дачные споры
Юрист рассказал, как решать дачные споры

Все эти советы крайне полезны тем, у кого есть загородный участок, на котором ведётся бурная садовая деятельность. Тем, у кого ещё нет участка, Life.ru дал советы, как избежать проблем при покупке земли.

Мирон Сидоров
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