Госдума сократила возможности иноагентов влиять на выборы в России

Полномочия иностранных агентов в органах власти будут прекращены досрочно, если через 180 дней после вступления в силу закона они не были исключены из реестра Минюста. Это следует из поправок, поддержанных Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Полномочия лиц, которые на день вступления в силу настоящего федерального закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего федерального закона они не были исключены из указанного реестра", — сказано в документе.

Законопроект распространяется на губернаторов, сенаторов и депутатов. Вместе с тем комитет Госдумы рекомендовал принять поправку, запрещающую иноагентам участвовать в выборах всех уровней, быть наблюдателями на голосованиях, а также уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.